Про це повідомив Апарат РНБО у соцмережах. Усі учасники уже проінформовані про дату та місце засідання.

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Стартує засідання о 16:30 на Банковій. Більше деталей щодо порядку денного та тем розгляду – поки що невідомо.

РНБО збиралась на засідання 15 жовтня

Зазначимо, що попередній раз РНБО збиралась на засідання лише тиждень тому – 15 жовтня. Головною темою для обговорення стала обороноздатність та безпека України. Також зачепили і протистояння пандемії коронавірусу.

Коротко про те, що обговорили на попередньому засіданні: