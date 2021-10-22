Про це повідомив Апарат РНБО у соцмережах. Усі учасники уже проінформовані про дату та місце засідання.
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Стартує засідання о 16:30 на Банковій. Більше деталей щодо порядку денного та тем розгляду – поки що невідомо.
РНБО збиралась на засідання 15 жовтня
Зазначимо, що попередній раз РНБО збиралась на засідання лише тиждень тому – 15 жовтня. Головною темою для обговорення стала обороноздатність та безпека України. Також зачепили і протистояння пандемії коронавірусу.
Коротко про те, що обговорили на попередньому засіданні:
- План оборони України – це документ, над яким працювали 2 роки, і який дає відповіді на виклики сьогодення
- Стратегія біобезпеки і біологічного захисту: врегульовує питання у цій сфері. Мовиться не лише про коронавірус, а й про інші інфекційні хвороби.
- Стратегія інформаційної безпеки – документ, що є особливо актуальним під час гібридної війни.
- Санкції за проведення виборів на окупованих територіях: під каральні обмеження потрапили 237 осіб. Конкретних прізвищ не називали.