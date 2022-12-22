Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Олег Саакян. Ранее сообщалось о выступление Зеленского в Конгрессе США.

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Задача визита

Саакян рассказал, что визит Зеленского удался на 101%, но к нему были несправедливо завышены ожидания. Общество ждало того, чего этот визит дать не мог. Он должен был решить несколько задач:

Привлечь внимание Запада к войне в Украине, потому что на Западе уже начали праздновать Рождество и забывать об украинском вопросе.

Привести свои аргументы внутри США, Западных партнеров, и с этой стороны была удачной речь, в которой были использованы американский опыт, обращение к христианству и т.д.

За закрытыми дверями Зеленский объяснил украинское видение победы и справедливого мира.

Сразу после этого американское издание Washington Post написало, что Зеленскому были предложены 3 сценария завершения войны, которые видят США:

Украина откажется от всех оккупированных территорий и война завершится.

Россия заберет войска со всех территорий, включая Донбасс, однако вопрос Крыма останется открытым.

Украина деоккупирует все свои земли, включая Крым и только после того будет готова к дипломатическим переговорам с Россией.

Президент Украины отверг первые 2 варианта, потому что они неприемлемы для Украины для украинского общества, и только полный уход Россией украинских территорий позволит начать с Россией дипломатическое урегулирование. И это мне кажется хорошо, потому что было очерчено, что это не эмоциональное решение, потому что есть позиция общества, власти, и те варианты можно даже не предлагать,

– отметил политолог.

Саакян об итогах визита Зеленского в США: смотрите видео

Мир не готов к тотальному поражению России

Он продолжил, что ждать наступательного вооружения не стоило, потому что даже Байден четко сказал, что есть опасения того, что после этого у НАТО произойдет раскол. Мир не готов к тотальному поражению России, но готов помогать Украине обороняться и проводить наступательные операции. В результате Путин должен отказаться от своих захватнических амбиций и действительно стать готовым к дипломатическому урегулированию.

"Мы получили одну батарею Patriot – это мало, но символически и политически это очень много, потому что после этого есть хорошие шансы получить еще Patriot от других партнеров. После этого мы фактически получим путь к высокоточному оружию, потому что Patriot – это совершенно другой уровень, тяжеловес технологической и военной мощи, и мы получили его. Это об уважении, доверии, уверенности в эффективности, потому что его не захватят враги и не получат доступ к технологиям", - отметил Саакян.

Визит Зеленского в США: краткие итоги