Таку думку 24 каналу озвучив політолог Олег Саакян. Раніше повідомлялось про виступ Зеленського в Конгресі США.
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Завдання візиту
Саакян розповів, що візит Зеленського вдався на 101%, але до нього були несправедливо завищені очікування. Суспільство чекало того, чого цей візит дати не міг. Він мав вирішити кілька завдань:
- Привернути увагу Заходу до війни в Україні, бо на Заході вже почали святкувати Різдво й забувати про українське питання.
- Навести свої аргументи в середині США, Західних партнерів, і з цього боку була вдалою промова, в якій були використані американський досвід, звертання до християнства тощо.
- За зачиненими дверима Зеленський пояснив українське бачення перемоги і справедливого миру.
Одразу після цього американське видання Washington Post написало, що Зеленському були запропоновані 3 сценарії завершення війни, які бачать США:
- Україна відмовиться від усіх окупованих нині територій і війна завершиться.
- Росія забере війська з усіх територій, включно з Донбасом, однак питання Криму залишиться відкритим.
- Україна деокупує всі свої землі, включно з Кримом і лише після того буде готова до дипломатичних перемовин з Росією.
Президент України відкинув перші 2 варіанти, бо вони є неприйнятними для України для українського суспільства, й лише повне залишення Росією українських територій дозволить почати з Росією дипломатичне врегулювання. І це як на мене добре, бо було окреслено, що це не емоційне рішення, бо є позиція суспільства, влади, й ті варіанти можна навіть не пропонувати,
– зазначив політолог.
Саакян про підсумки візиту Зеленського до США: дивіться відео
Світ не готовий до тотальної поразки Росії
Він продовжив, що чекати наступального озброєння не варто було, бо навіть Байден чітко сказав, що є побоювання того, що після цього в НАТО станеться розкол. Світ не готовий до тотальної поразки Росії, але готовий допомагати Україні оборонятись і проводити наступальні операції. Унаслідок цього Путін має відмовитись від своїх загарбницьких амбіцій і справді стати готовим до дипломатичного врегулювання.
"Ми отримали одну батарею Patriot – це мало, але символічно й політично це дуже багато, бо після цього є хороші шанси отримати ще Patriot від інших партнерів. Після цього ми фактично отримаємо шлях до високоточної зброї, бо Patriot – це абсолютно інший рівень, важковаговик технологічної й воєнної міці, й ми отримали його. Це про повагу, довіру, впевненість у ефективності, тому що її не захоплять вороги й не отримають доступ до технологій", – зауважив Саакян.
Візит Зеленського до США: короткі підсумки
- Володимир Зеленський 21 грудня приїжджав до США. Він зустрівся з американським президентом Джо Байденом і виступив перед Конгресом.
- США анонсувала Україні потужну допомогу. Однак вона розділена на 2 частини, одна надійде миттєво, іншу доведеться чекати певний час.
- США продовжують потужно підтримувати Україну. Сенат Сполучених Штатів схвалив виділення нашій державі ще 44,9 мільярда доларів.