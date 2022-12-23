Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он предполагает, что речь идет о вопросах перспективы.

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Соединенные Штаты недавно приняли бюджет страны, в котором планируют выделить почти 45 миллиардов долларов на поддержку Украины и другие сопутствующие расходы. Эта сумма поможет существенно усилить возможности ВСУ.

Может быть, имеется в виду все в комплексе. Не только, что в последнем пакете помощи. А, возможно, достигнуты предварительные договоренности, что США приложат усилия для передачи оружия, о котором говорил Залужный в интервью The Economist,

– отметил Мусиенко.

Идет новая фаза войны

Как считает Мусиенко, начинается новая фаза войны. Это соревнование ресурсов, возможностей и возможностей. Именно поэтому Зеленский решил поехать в Соединенные Штаты, а Россия отправила бывшего президента Дмитрия Медведева в Китай. Кремль очень хочет, чтобы Пекин стал больше помогать оккупантам.

Россия задекларировала намерения продолжать войну и увеличить армию. А это очень затратная вещь. Также Россия ищет оружие по всему миру, где только может найти – Иран, КНДР. Пока нет ресурсов, которые могли бы существенно ее усилить,

– рассказал Мусиенко.

Есть определенный неприятный сигнал, что КНДР продала оружие для ПВК Вагнера. Очевидно, что это могло произойти, по крайней мере, с молчаливого согласия Китая.

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Для Украины необходима консолидация партнеров по военной помощи. У кого будет крепче тыл – у того будет больше шансов на победу. Но стоит помнить, что сейчас на стороне Украины – около 50 государств, участвующих в "Рамштайне".

США передают ЗРК Patriot для Украины

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины во время визита Владимира Зеленского. Туда, в частности, вошла одна батарея долгожданного ЗРК Patriot.

Военный эксперт Роман Свитан объяснил, как ЗРК Patriot поможет усилить украинскую ПВО.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, какую территорию Украины сможет перекрыть батарея Patriot. Если это будет последняя модификация, можно будет эффективно противодействовать баллистическим ракетам.

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