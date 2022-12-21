"США не отпустят Зеленского без подарков": чего ждать от визита президента

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря прибыл в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с Джо Байденом. От этого визита следует ожидать хороших новостей.

Такое мнение 24 каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что эта поездка планировалось заранее и только сейчас Зеленский смог позволить себе ее осуществить.

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Что США могут передать Зеленскому

В Соединенных Штатах не принято отпускать без подарков. Особенно Зеленского, которого они уважают,

– сказал Тизенгаузен.

В этом году США выделили на помощь нашему государству около 50 миллиардов долларов. Более того, в следующем году Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине помощь и она не будет уменьшаться.

По мнению политтехнолога, по возвращении Зеленского в Украину мы услышим о передаче нам новых видов вооружения, которые нам крайне необходимы. Все уже слышали, что Белый дом согласовал передачу нашему государству систем противовоздушной обороны Patriot. Это могут быть другие виды вооружения, например:

ударные беспилотники;

БпЛА с большим радиусом действия и поражения.

По его словам, нам уже сообщили о передаче "умных" бомб, а им нужны носители. Кроме того, Соединенные Штаты могут предоставить новые пакеты финансовой помощи.

Тизенгаузен предположил, чего ожидать от визита Зеленского в США: смотрите видео

Что означает визит Зеленского в США

По мнению политтехнолога, Зеленский и раньше вполне мог полететь в США или любую другую страну. Но не делал этого, потому что чисто психологически президент воюющей страны не должен ее оставлять.

"Сейчас это свидетельствует о том, что ситуация относительно стабилизировалась", – объяснил Тизенгаузен.

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"Зеленский навязал Путину игру"

Более того, накануне президент посетил Бахмут – самую горячую точку фронта сегодня. Это уже стало его "фишкой" – до этого он приезжал в освобожденный Херсон. В то же время российский диктатор Владимир Путин ни разу не приезжал на тот же Донбасс.

Сразу идет базовое сравнение двух президентов. Один поднимает три спецсамолета, чтобы прилететь в Беларусь и никто его не сбил, а другой просто берет и приезжает в Бахмут,

– сказал политтехнолог.

По его словам, даже российские пропагандисты перестали сравнивать двух президентов, потому что сразу возникает много вопросов к главе Кремля.

Путин мог бы отправить одного из своих двойников на Донбасс, но не делает этого, потому что президент Украины "навязал ему эту игру". И в таком случае это было бы реакцией российского диктатора на действия Зеленского.

Визит Зеленского в США: коротко