Зеленский и Дух Украины – персоны года по версии Time

Президент Украины Владимир Зеленский, а также "Дух Украины" получили звание человека года по версии Time.

Журналисты рассказали миру историю украинского лидера. Его фото, а также изображение известных украинцев и украинской символики снова попало на обложку Time.

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Так, в материале "Человек года, рассказали о людях, представляющих Дух Украины. Прежде всего – отметили фигуру президента, вспомнив, что в более сложный период, в феврале 2022, Зеленский четко сообщил партнерам, что остается в Киеве.