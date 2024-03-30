Дело в том, что интервью Владимира Зеленского направлено именно на западную аудиторию. Об этом в сводке на 24 Канале рассказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник, заметив, что это интервью также можно связать с недавним визитом спикера Палаты представителей США Майком Джонсоном.

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На кого направлены заявления Зеленского

"Президент правильно играет карту в части усиления давления на наших союзников. Никоим образом не надо рассматривать это интервью, как информацию для нашего внутреннего потребления. Так и должно быть", – объяснил военный эксперт.

Так, Украина и союзники живут в разных реальностях. Итак, без нагнетания "черных туч" непонятно как разблокировать предоставление военной помощи. А без потока оружия в Украину нам будет довольно нелегко.

Что же касается разговора Зеленского с Джонсоном, то это тоже хороший знак. Ведь если бы спикер Палаты представителей действительно не хотел разблокировать голосование по помощи Украине, то не пошел бы на этот контакт.

Сырский заявил, что Харьков может стать роковым для России

Александр Сырский в интервью отметил, что Харьков станет для оккупантов роковым местом, если они попытаются на него пойти. Черник убежден, что так и будет, ведь стоит только вспомнить об Авдеевке и Бахмуте, которые гораздо меньше Харькова. В то же время укрепления многомиллионного города здесь просто не сравнимы.

Кроме того, по границе Украина за 2 года сделала все возможное для укрепления границы с Россией.

"Чтобы действительно прорываться до Харькова, а это около 40 километров, – россиянам нужна группировка не менее 100 тысяч. Если будет меньше, то разговор ни о чем. Только в Авдеевке с 7 октября 2023 года противник положил более 40 тысяч человек", – подчеркнул Черник.

Интересно! Все тезисы, которые Главнокомандующий Сырский озвучил в интервью 24 Канал собрал в материале. Детали – по ссылке.

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