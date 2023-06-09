В обращении Президент Украины подчеркнул, что российские захватчики пытаются еще усугубить ситуацию, которую они повлекли своим экоцидом. Зеленский также рассказал о ситуации на фронте, сообщает 24 канал.

Зеленский провел важную встречу с украинскими генералами

Спасение людей затопленной Херсонщины

В обращении Зеленский рассказал о тяжелом визите в Херсонскую и Николаевскую. Президент акцентировал, что на всех уровнях государства и местных властей работают спецслужбы, чтобы спасти как можно больше людей из затопленных районов.

Эвакуация продолжается. Везде, где мы можем вытащить людей из зоны затопления, делаем это. ГСЧС, полиция, военные – молодцы! Каждый и каждый, кто привлечен, – я хочу вас поблагодарить!

– заявил он.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео