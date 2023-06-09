Президент Украины 8 июня совершил несколько важных встреч. В частности – совершил визиты в Херсонскую и Николаевскую области, где заслушал доклады о последствиях затопления из-за подрыва Каховской ГЭС.
Смотрите также Стратегическая ошибка или успешный шантаж: чем может обернуться для России подрыв Каховской ГЭС
Важная встреча
Зеленский сообщил, что встретился с:
- командующим Сухопутными войсками генерал-полковником Александром Сырским;
- командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александром Тарнавским;
- начальником оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александром Комаренко.
Комаренко, Сырский, Тарнавский. Важная встреча,
– лаконично подписал фотографию Зеленский.
В ОП заинтриговали событиями на фронте
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк опроверг, что началось широкомасштабное контрнаступление ВСУ. Он подчеркнул, что к подобным заявлениям россиян нужно быть готовыми. По его словам, сейчас проходят оборонно-наступательные действия с элементами тестирования оборонных линий России и увеличением интенсивности обстрелов транспортно-логистической тыловой инфраструктуры России.
Вместе с тем Подоляк подчеркнул, что Ставка Верховного Главнокомандующего уже приняла четкие решения. Кроме того, Президент Украины уже утвердил: кто, куда и как будет двигаться.
"Думаю, мы с вами будем полностью удовлетворены, как наши ребята продвигаются вперед", – заявил Подоляк.
Наступательные операции ВСУ: последние новости
- ВСУ продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. Александр Сырский заявил, что Силы обороны продолжают движение вперед на флангах, враг теряет позиции под Бахмутом. 7 июня украинским защитникам удалось продвинуться на километр и закрепиться на новых позициях.
- В Минобороны 8 июня заявили, что на Новопавловском направлении продолжаются бои за Большую Новоселку. В Запорожском направлении в районе Орехова враг в активной обороне. Впоследствии представитель пресс-центра Сил обороны заявил, что ВСУ имеют локальные успехи на Запорожском направлении.
- В третьей штурмовой бригаде заявили, что отбросили врага с территорий вдоль линии фронта на 1,8 километра и на 1,2 – в глубину. К тому же в результате наступательных операций ВСУ враг понес немалые потери.