Президент України 8 червня здійснив декілька важливих зустрічей. Зокрема – здійснив візити до Херсонської та Миколаївської областей, де заслухав доповіді щодо наслідків затоплення через підрив Каховської ГЕС.

Дивіться також Стратегічна помилка чи успішний шантаж: чим може обернутися для Росії підрив Каховської ГЕС

Важлива зустріч

Зеленський повідомив, що зустрівся з:

командувачем Сухопутних військ генерал-полковником Олександром Сирським;

командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександром Тарнавським;

начальником оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександром Комаренком.

Комаренко, Сирський, Тарнавський. Важлива зустріч,

– лаконічно підписав світлину Зеленський.

В ОП заінтригували подіями на фронті

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк спростував, що почався широкомасштабний контрнаступ ЗСУ. Він підкреслив, що до подібних заяв росіян треба бути готовими. За його словами, зараз відбуваються оборонно-наступальні дії з елементами тестування оборонних ліній Росії та збільшенням інтенсивності обстрілів транспортно-логістичної тилової інфраструктури Росії.

Разом з тим, Подоляк підкреслив, що Ставка Верховного Головнокомандувача вже ухвалила чіткі рішення. Окрім того, Президент України вже затвердив: хто, куди і як рухатиметься.

"Думаю, ми з вами будемо цілком задоволені, як наші хлопці просуваються вперед", – заявив Подоляк.

Наступальні операції ЗСУ: останні новини