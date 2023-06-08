Ганна Маляр – заступниця міністра оборони – розповіла про ситуацію на Півдні та Сході. Активні дії воїнів ЗСУ тривають на Бахмутському напрямку. Російські окупанти подекуди намагаються перейти у наступ. Однак жодного успіху ворог не має.
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Тривають бої за Велику Новосілку на Новопавлівському напрямку. На Запорізькому напрямку в районі Оріхова ворог в активній обороні,
– наголосила Маляр.
Де розташований Оріхів: дивіться на карті
Де розташована Велика Новосілка: дивіться відео
Що відбувається на інших напрямках
- Бої тривають на Мар'їнському напрямку. Українські герої відбили численні атаки російських окупантів у районі Мар'їнки. Загарбникам завдали колосальних втрат.
- На Авдіївському та Лиманському напрямках загарбники зробили спроби наступати. Однак не мали жодного успіху.
- На Куп'янському та Шахтарському напрямках російські окупанти завдають авіаційні удари і здійснюють обстріли.