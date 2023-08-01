Президент Украины поименно обратился к защитникам разных бригад. Он отметил их храбрость и отвагу.

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Заслушал доклады руководителей обороны

Президент Украины сообщил, что день начался с заслушивания докладов руководителей обороны и безопасности нашего государства. Глава СБУ Василий Малюк и министр внутренних дел Игорь Клименко доложили о ликвидации последствий удара по дому в Кривом Роге, а также об обстрелах Харьковщины и Херсона.

Отдельно также доложил Валерий Залужный по поводу общей ситуации в обороне. О конкретных направлениях на фронте доложили генералы Сырский, Тарнавский. Кроме того, командующий Воздушными силами Николай Олещук рассказал о результатах применения противовоздушной обороны.

Отдельно также был доклад руководителя ГУР МО Кирилла Буданова.

Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР Буданова. Оккупанты точно ощутят последствия нашей работы. Серьезно почувствуют,

– заявил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео​

Украина готовит международные мероприятия

Президент сообщил, что неделя будет очень важной для внешней политики, ведь страна готовит ряд международных мероприятий. Зеленский подчеркнул, что Украина будет больше работать над тем, чтобы получить дополнительную поддержку и оружие.

"И сделаем все, чтобы этот сезон максимально способствовал нашему движению вперед, к победе, нашему стремлению восстановить мир для всей Украины – без исключения", – заявил в обращении Зеленский.

Зеленский поименно поблагодарил Героев

Украинские защитники продолжают мужественно защищать наши территории. Зеленский в обращении поименно отметил воинов, действующих отпор врагу на Востоке и Юге.

И хочу сегодня более конкретно поименно отметить наших воинов по направлениям на Донбассе и на Юге нашего государства. Воинов, чья храбрость, чья отвага особенные. История каждого из них – это настоящий героизм!

– подчеркнул Президент Украины.