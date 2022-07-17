Глава САП должен быть назначен, следует избрать и нового руководителя НАБУ, – Зеленский

В Украине до сих пор нет руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Конкурс уже состоялся, но назначения до сих пор не было.

САП и НАБУ – очень важные институты, эффективного функционирования которых от нас требует Европа и другие партнеры. Впрочем, показывать хорошую работу эти структуры без руководителей не могут.

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Конкурс состоялся, главу САП нужно назначить

В своем обращении к украинцам Владимир Зеленский призвал назначить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Конкурс уже состоялся, поэтому давно пора довести его до логического завершения. Напомним, что победил детектив НАБУ Алексей Клименко, а его заместителем должен стать Андрей Синюк.

Без полноценного руководителя такого института невозможно и его полноценное функционирование. Кстати, то же касается и Национального антикоррупционного бюро Украины. Срок полномочий предыдущего руководителя истек. И должна состояться конкурсная процедура для избрания нового главы НАБУ,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что работники антикоррупционных органов выполняют свои обязанности в условиях войны, а 7 работников НАБУ после 24 февраля получили государственные награды. Впрочем, максимальная эффективность возможна только с назначенным руководителем, поэтому этот шаг нужно сделать как можно быстрее.

Ранее эффективной работы антикоррупционных органов от Украины потребовал Европейский Союз и другие партнеры и международные организации.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к украинцам