Следователи ГБР во время обысков в зенитно-ракетных бригадах ВСУ изъяли клистроны – элементы систем наведения ЗРК. Впоследствии из-за этого поднялся скандал, ГБР вернуло все приборы и начало внутреннее расследование. Впрочем, теперь за этим делом наблюдает и Президент Украины Владимир Зеленский. В структуре Бюро даже состоялись первые отстранения.

Он дал задание правоохранителям дать оценку действиям работников Государственного бюро расследований, сообщает Офис Президента Украины.

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Отмечается, что сотрудники ГБР допустили изъятие военных приборов из воинских частей Воздушных сил, что поставило под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны.

Президент выразил свое беспокойство из-за вмешательства Госбюро в работу Воздушных сил. Мол, это негативно влияет на исполнителя задач по охране воздушного пространства государства.

Руководителям СБУ и ГБР – немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль,

– заявил Владимир Зеленский.

Тем временем руководство территориального управления Государственного бюро расследований, которое расположено в Хмельницкой области, отстранили от занимаемых должностей.

Также отстранены руководитель следственного подразделения и сами следователи, которые причастны к изъятию военной техники. Это произошло в рамках начатого расследования по этому делу. Более того, это дело расследуют как возможную диверсию.

Скандальные обыски ГБР: коротко