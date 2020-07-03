Из-за изъятия военных приборов отстранили руководство ГБР на Хмельнитчине
Следователи ГБР во время обысков в зенитно-ракетных бригадах ВСУ изъяли клистроны – элементы систем наведения ЗРК. Впоследствии из-за этого поднялся скандал, ГБР вернуло все приборы и начало внутреннее расследование. Впрочем, теперь за этим делом наблюдает и Президент Украины Владимир Зеленский. В структуре Бюро даже состоялись первые отстранения.
Он дал задание правоохранителям дать оценку действиям работников Государственного бюро расследований, сообщает Офис Президента Украины.
Важно Из-за ГБР в воздушной обороне более суток была дыра в сотни километров, – Забродский
Отмечается, что сотрудники ГБР допустили изъятие военных приборов из воинских частей Воздушных сил, что поставило под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны.
Президент выразил свое беспокойство из-за вмешательства Госбюро в работу Воздушных сил. Мол, это негативно влияет на исполнителя задач по охране воздушного пространства государства.
Руководителям СБУ и ГБР – немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль,
– заявил Владимир Зеленский.
Тем временем руководство территориального управления Государственного бюро расследований, которое расположено в Хмельницкой области, отстранили от занимаемых должностей.
Также отстранены руководитель следственного подразделения и сами следователи, которые причастны к изъятию военной техники. Это произошло в рамках начатого расследования по этому делу. Более того, это дело расследуют как возможную диверсию.
Скандальные обыски ГБР: коротко
- Работники Государственного бюро пришли с обысками в воинские части зенитно-ракетных бригад. Как следствие, они забрали клистроны – одни из основных элементов системы наведения зенитно-ракетных комплексов.
- Впоследствии после предоставления этому делу публичности в ГБР отреагировали. Там заявили, что скоро все вернут, но для чего брали – не объяснили. Руководство Бюро назначило служебную проверку.
- Журналист Юрий Бутусов убежден, что действия правоохранителей очень напоминают государственную измену. В то же время экс-командир штурмовых войск, а ныне нардеп Михаил Забродский заявил, что работники ГБР допустили появление дыры на сотни километров в воздушной обороне Украины более чем на сутки.