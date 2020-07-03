Из-за ГБР в воздушной обороне более суток была дыра в сотни километров, – Забродский
Следователи Государственного бюро расследований изъяли важную военную технику на Хмельнитчине. По словам нардепа, генерал-майора Михаила Забродского, это привело к тому, что в воздушной обороне Украины более суток была дыра в сотни километров. Депутат призвал ГБР, Офис генпрокурора и президента к четкой оценке таких действий.
Забродский об изъятии военной техники
"Европейская солидарность" требует привлечь к ответственности всех, кто создал опасность для системы обороны государства, заявил с трибуны Верховной Рады Михаил Забродский, который ранее командовал Десантно-штурмовыми войсками, пишет 24 канал.
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На сайте командования наших Вооруженных сил было сообщение, что вчера (2 июля – 24 канал) в несколько частей Зенитных ракетных войск на Хмельнитчине прибыла бригада ГБР,
– отметил Забродский.
Следователи с соответствующими предписаниями осмотрели территорию воинской части. В результате изъяли в одной из частей четыре СВЧ прибора, так называемые клистроны, и еще три – в других воинских частях.
По словам Забродского, из-за действий ГБР в воздушной обороне более суток была дыра в сотни километров.
"Не мне вам рассказывать, как начинаются войны в 20-м и 21-м веках. Благодаря нашему собственному опыту и политической истории, мы это прекрасно знаем – из ракетно-бомбовых ударов, из применения противником воздушных сил", – добавил генерал-лейтенант.
Забродский также подчеркнул, что всем известно, что в соотношении средств воздушного нападения Украина уступает России.
Генерал-майор просит четкой реакции
Мы требуем от Минобороны не вялой оценки и не служебных расследований, а четкого ответа: кто виноват в том, что произошло. Мы требуем от генпрокурора Венедиктовой четкой оценки действий "специалистов" из ГБР,
– подытожил нардеп.
И добавил, что четкую оценку должен предоставить и Верховный Главнокомандующий ВСУ.
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Что этому предшествовало
- Изъятые ГБР клистроны являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов.
- Приборы уже вернули, однако их изъятие повлекло фактическое выведение из строя зенитно-ракетных комплексов на Хмельнитчине.
- ГБР начало внутреннее расследование. Виновных обещают наказать.