Следователи Государственного бюро расследований изъяли важную военную технику на Хмельнитчине. По словам нардепа, генерал-майора Михаила Забродского, это привело к тому, что в воздушной обороне Украины более суток была дыра в сотни километров. Депутат призвал ГБР, Офис генпрокурора и президента к четкой оценке таких действий.

Забродский об изъятии военной техники

"Европейская солидарность" требует привлечь к ответственности всех, кто создал опасность для системы обороны государства, заявил с трибуны Верховной Рады Михаил Забродский, который ранее командовал Десантно-штурмовыми войсками, пишет 24 канал.

Читайте также ГБР изъяло военную технику Воздушных сил: Бутусов считает, что действия следователей похожи на госизмену

На сайте командования наших Вооруженных сил было сообщение, что вчера (2 июля – 24 канал) в несколько частей Зенитных ракетных войск на Хмельнитчине прибыла бригада ГБР,

– отметил Забродский.

Следователи с соответствующими предписаниями осмотрели территорию воинской части. В результате изъяли в одной из частей четыре СВЧ прибора, так называемые клистроны, и еще три – в других воинских частях.

По словам Забродского, из-за действий ГБР в воздушной обороне более суток была дыра в сотни километров.

"Не мне вам рассказывать, как начинаются войны в 20-м и 21-м веках. Благодаря нашему собственному опыту и политической истории, мы это прекрасно знаем – из ракетно-бомбовых ударов, из применения противником воздушных сил", – добавил генерал-лейтенант.

Забродский также подчеркнул, что всем известно, что в соотношении средств воздушного нападения Украина уступает России.

Генерал-майор просит четкой реакции

Мы требуем от Минобороны не вялой оценки и не служебных расследований, а четкого ответа: кто виноват в том, что произошло. Мы требуем от генпрокурора Венедиктовой четкой оценки действий "специалистов" из ГБР,

– подытожил нардеп.

И добавил, что четкую оценку должен предоставить и Верховный Главнокомандующий ВСУ.

К теме Изъятие военной техники у Воздушных сил: все уже вернули, ГБР открыло производство

Что этому предшествовало