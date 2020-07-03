Слідчі Державного бюро розслідувань вилучили важливу військову техніку на Хмельниччині. За словами нардепа, генерал-майора Михайла Забродського, це призвело до того, що в повітряній обороні України понад добу була діра у сотні кілометрів. Депутат закликав ДБР, Офіс генпрокурора та президента до чіткої оцінки таких дій.

Забродський про вилучення військової техніки

"Європейська солідарність" вимагає притягнути до відповідальності всіх, хто створив небезпеку для системи оборони держави, заявив Михайло Забродський з трибуни Верховної Ради, пише 24 канал.

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На сайті командування наших Збройних сил було повідомлення, що вчора (2 липня – 24 канал) в декілька частин Зенітних ракетних військ на Хмельниччині прибула бригада ДБР,

– зазначив Забродський.

Слідчі з відповідними приписами оглянули територію військової частини. У результаті вилучили в одній із частин чотири НВЧ прилади, так звані клістрони, і ще три – в інших військових частинах.

"Не мені вам розповідати, як розпочинаються війни у 20-му і 21-му сторіччях. Дякуючи нашому власному досвіду і політичній історії, ми це чудово знаємо – з ракетно-бомбових ударів, із застосування противником повітряних сил", – додав генерал-лейтенант.

Забродський також наголосив, що всім відомо, що у співвідношенні засобів повітряного нападу Україна поступається Росії.

Генерал-майор просить чіткої реакції

Ми вимагаємо від Міноборони не млявої оцінки і не службових розслідувань, а чіткої відповіді: хто винен у тому, що відбулося. Ми вимагаємо від генпрокурора Венедіктової чіткої оцінки дій "фахівців" з ДБР,

– підсумував нардеп.

Та додав, що чітку оцінку повинен надати і Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

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