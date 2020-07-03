Через вилучення військових приладів відсторонили керівництво ДБР на Хмельниччині
Слідчі ДБР під час обшуків у зенітно-ракетних бригад ЗСУ вилучили клістрони – елементи систем наведення ЗРК. Згодом через це здійнявся скандал, ДБР повернуло всі прилади й почало внутрішнє розслідування. Втім тепер за цією справою спостерігає і Президент України Володимир Зеленський. У структурі Бюро навіть відбулися перші відсторонення.
Він дав завдання правоохоронцям дати оцінку діям працівників Державного бюро розслідувань, повідомляє Офіс Президента України.
Важливо Через ДБР у повітряній обороні понад добу була діра у сотні кілометрів, – Забродський
Зазначається, що співробітники ДБР допустили вилучення військових приладів з військових частин Повітряних сил, що поставило під загрозу бойову готовність частин протиповітряної оборони.
Президент висловив своє занепокоєння через втручання Держбюро в роботу Повітряних сил. Мовляв, це негативно впливає на виконавця завдань з охорони повітряного простору держави.
Керівникам СБУ та ДБР – негайно надати відповідну правову оцінку діям своїх співробітників і вжити вичерпних заходів для мінімізації можливих наслідків. Ситуацію з цього питання беру під особистий контроль,
– заявив Володимир Зеленський.
Тим часом керівництво територіального управління Державного бюро розслідувань, яке розташоване в Хмельницькій області, відсторонили від займаних посад.
Також відсторонені керівник слідчого підрозділу й самі слідчі, які причетні до вилучення військової техніки. Це відбулося у межах розпочатого розслідування в цій справі. Ба більше, цю справу розслідують як можливу диверсію.
Скандальні обшуки ДБР: коротко
- Працівники Державного бюро прийшли з обшуками до військових частин зенітно-ракетних бригад. Як наслідок, вони забрали клістрони – одні з основних елементів системи наведення зенітно-ракетних комплексів.
- Згодом після надання цій справі публічності в ДБР відреагували. Там заявили, що скоро все повернуть, але для чого брали – не пояснили. Керівництво Бюро призначило службову перевірку.
- Журналіст Юрій Бутусов переконаний, що дії правоохоронців дуже нагадують державну зраду. Водночас екскомандир штурмових військ, а нині нардеп Михайло Забродський заявив, що працівники ДБР зробили діру на сотні кілометрів у повітряній обороні України на понад добу.