Слідчі ДБР під час обшуків у зенітно-ракетних бригад ЗСУ вилучили клістрони – елементи систем наведення ЗРК. Згодом через це здійнявся скандал, ДБР повернуло всі прилади й почало внутрішнє розслідування. Втім тепер за цією справою спостерігає і Президент України Володимир Зеленський. У структурі Бюро навіть відбулися перші відсторонення.

Він дав завдання правоохоронцям дати оцінку діям працівників Державного бюро розслідувань, повідомляє Офіс Президента України.

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Зазначається, що співробітники ДБР допустили вилучення військових приладів з військових частин Повітряних сил, що поставило під загрозу бойову готовність частин протиповітряної оборони.

Президент висловив своє занепокоєння через втручання Держбюро в роботу Повітряних сил. Мовляв, це негативно впливає на виконавця завдань з охорони повітряного простору держави.

Керівникам СБУ та ДБР – негайно надати відповідну правову оцінку діям своїх співробітників і вжити вичерпних заходів для мінімізації можливих наслідків. Ситуацію з цього питання беру під особистий контроль,

– заявив Володимир Зеленський.

Тим часом керівництво територіального управління Державного бюро розслідувань, яке розташоване в Хмельницькій області, відсторонили від займаних посад.

Також відсторонені керівник слідчого підрозділу й самі слідчі, які причетні до вилучення військової техніки. Це відбулося у межах розпочатого розслідування в цій справі. Ба більше, цю справу розслідують як можливу диверсію.

Скандальні обшуки ДБР: коротко