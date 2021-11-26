Це "дистанційні" пропагандисти, які завбачливо ховають язики в дупах щойно починається справжній батл.

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Ба більше, коли в хід ідуть аргументи порядку задокументованих даних про підготовку держперевороту, ці люди аргументам такого порядку просто не навчені попри свій поважний вік та досвід дефілювання перед телекамерами.

Говорячи простіше, Рінат купив не потужний медійний спецназ, а купу доісторичних мумій, які розсипаються при першому ж контакті з реальністю.

Ахметов – той чувак, який за всі гроші купує у бариг брендовану пальонку, не сумніваючись, що це оригінал, а потім дивується, чому слово "Гуччі" написано ієрогліфами.

А що стосується Порошенка, який марить новим Майданом, тут все просто: спили мушку, ковбой. І заглуши бульдозер. За тобою ніхто не піде, бо ти все прос*ав.