Очевидно, что Президенту соответствующую информацию предоставили спецслужбы.

Важно Зеленский собрал журналистов на пресс-марафон: главные тезисы президента

Напомню, что на 1 декабря анонсирована протестная акция под Офисом Президента. И вполне возможно, что могут быть риски провоцирования массовых беспорядков.

И тут второй важный момент – Олег Ляшко, которого многие считают близким к Ринату Ахметову, заявил, что, якобы, 1 декабря на заседании СНБО будет введено военное положение. Очень, на мой взгляд, неслучайное совпадение.

У Ахметова начали разогревать тему 1 декабря еще раньше Зеленского.

Думаю, что на данный момент вопросов больше, чем ответов. И, наверное, СБУ стоит дать пояснение и дополнительную информацию по этому поводу.

Ну, а упоминание Президентом Рината Ахметова в этом контексте – это, скорее всего, превентивный политический сигнал богатейшему олигарху страны о том, что не стоит влезать в рискованные политические авантюры.