Требование для вступления в ЕС: Зеленский утвердил Стратегию в сфере прав человека

15 октября президент Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию в сфере прав человека с акцентом на евроинтеграцию. Документ определяет долгосрочную политику государства и будет способствовать переговорам о вступлении в ЕС.

Согласно тексту президентского указа №1038/2026, разработанная стратегия направлена на защиту свобод каждого человека, находящегося под юрисдикцией государства, независимо от его гражданства или места пребывания.

Каковы подробности подписанного документа?

Нормы основаны на Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также учитывают рекомендации Совета Европы и ООН.

В документе отмечается, что выполнение этих положений является ключевой частью переговорного процесса о вступлении в Европейский Союз, в частности в рамках дорожной карты с верховенством права. Кабмин обязан в шестимесячный срок разработать и утвердить первый оперативный план действий на 2027 – 2029 годы с привлечением общественности.

В дальнейшем правительство должно обновлять и утверждать соответствующие трехлетние операционные планы на регулярной основе.

Длительные консультации и учет военного положения

Как сообщает издание Zmina, проект нормативного акта Минюст обнародовал для публичного обсуждения еще в марте 2026 года. Тогда в ведомство поступило около 350 страниц предложений от общественности, хотя часть из них чиновники не включили в окончательный текст.

Позже генеральный директор Директората стратегического планирования и европейской интеграции Минюста Наталья Панчук сообщила, что длительные дискуссии позволили сформулировать 3 стратегические и 25 операционных целей. Документ разрабатывался с учетом реалий полномасштабной войны, практики ЕСПЧ и стандартов стран ЕС.

В то же время правозащитники указывали на некоторые неучтенные аспекты в обновленной концепции.

"Представительница Уполномоченного Верховной Рады по правам человека по социальным и экономическим правам Елена Колобродова обращала внимание на то, что в проекте стратегии остались неучтенными предложения об обеспечении свободы мировоззрения, вероисповедания, выражения религиозных и других убеждений", – резюмировало издание Zmina.