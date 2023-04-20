В документе указано, что Полина Лысенко ранее подала заявление об увольнении.
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В августе 2021 года Полина Лысенко сообщила журналистам, что идет в декрет, ее обязанности исполнял первый заместитель Лысенко Андрей Шаповалов.
Что известно о Полине Лысенко
Лысенко возглавила ЦПИ в апреле 2021 года. Она является кандидатом юридических наук, работала юристом и помощницей первого заместителя директора НАБУ, возглавляла департамент международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генерального прокурора и проект по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов (основан экс-президентом Грузии Михе).
С сентября 2020 года занимала должность директора департамента информационной политики и связей с общественностью Укрзализныци.
Назначение Лысенко
- Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины был создан в марте 2021 года.
- 2 апреля Зеленский назначил Лысенко главой центра и сообщил, что ЦПИ заработал.
- 6 апреля главу вновь Центра противодействия дезинформации – юристу Лысенко – представил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он выражал уверенность, что центр станет "эффективным оружием, которое будет защищать безопасность Украины".