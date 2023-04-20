У документі вказано, що Поліна Лисенко раніше подала заяву про звільнення.

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У серпні 2021 року Поліна Лисенко повідомила журналістам, що йде в декрет, її обов’язки виконував перший заступник Лисенко Андрій Шаповалов.

Що відомо про Поліну Лисенко

Лисенко очолила ЦПД у квітні 2021 року. Вона є кандидаткою юридичних наук, працювала юристкою та помічницею першого заступника директора НАБУ, очолювала департамент міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу генерального прокурора та проєкт з розвитку судової гілки влади та міжнародної співпраці Офісу простих рішень і результатів (заснований експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі).

З вересня 2020 року обіймала посаду директорки департаменту інформаційної політики та зв’язків із громадськістю Укрзалізниці.

Призначення Лисенко