О причинах такого решения пока не сообщили. Кулеба занимал эту должность около 7 лет.

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Кроме того, президент назначил Дарью Герасимчук уполномоченной по правам ребенка и детской реабилитации. Соответствующий указ также опубликовали.

Как отреагировал Кулеба

Чиновник в фейсбуке подтвердил, что завершает свою работу в должности детского омбудсмена.

Верю, что направление защиты прав детей будет приоритетом государственной политики в Украине. Спасибо всем, кто все это время поддерживал,

– написал Кулеба.

Однако он добавил, что не оставляет сферу защиты детей и в дальнейшем будет работать.

Что известно о Николае Кулебе