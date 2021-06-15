Про причини такого рішення наразі не повідомили. Кулеба обіймав цю посаду близько 7 років.

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Крім того, президент призначив Дар’ю Герасимчук уповноваженою з прав дитини та дитячої реабілітації. Відповідний указ також опублікували.

Як відреагував Кулеба

Чиновник у фейсбуці підтвердив, що завершує свою роботу на посаді дитячого омбудсмена.

Вірю, що напрям захисту прав дітей буде пріоритетом державної політики в Україні. Дякую всім, хто весь цей час підтримував,
– написав Кулеба.

Однак він додав, що не залишає сферу захисту дітей і надалі працюватиме.

Що відомо про Миколу Кулебу

  • Кулеба був дитячим омбудсменом з грудня 2014 року. Оскільки термін його повноважень – 5 років, то Зеленський у 2019 році призначив посадовця повторно.
  • У 2002-2006 роках очолював благодійну організацію "Відкрите серце". У 2006 році очолив міжнародну благодійну організацію "Служба порятунку дітей".
  • З 2006 року працював начальником Служби у справах дітей КМДА.
  • Крім того, займався роботою над програмами захисту прав дітей, зокрема, питаннями виховання дітей-сиріт .
  • Він відкрив "Міський центр дитини", який запровадив навчання для усиновлювачів, активізував влаштування дітей-сиріт у сім'ї.