Про причини такого рішення наразі не повідомили. Кулеба обіймав цю посаду близько 7 років.

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Крім того, президент призначив Дар’ю Герасимчук уповноваженою з прав дитини та дитячої реабілітації. Відповідний указ також опублікували.

Як відреагував Кулеба

Чиновник у фейсбуці підтвердив, що завершує свою роботу на посаді дитячого омбудсмена.

Вірю, що напрям захисту прав дітей буде пріоритетом державної політики в Україні. Дякую всім, хто весь цей час підтримував,

– написав Кулеба.

Однак він додав, що не залишає сферу захисту дітей і надалі працюватиме.

Що відомо про Миколу Кулебу