Зеленский уволил посла Франции Олега Шамшура и назначил нового
Владимир Зеленский уволил Олега Шамшура с должности посла Украины во Франции и с должности постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО. На эту дипломатическую миссию он назначил Вадима Омельченко.
Соответствующие указы об увольнении и назначении обнародовали на официальном сайте Президента.
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Кто такой Олег Шамшур и чем он запомнился
В дипломатических структурах Украины работает с 1993 года. Первый секретарь, советник Полномочного Представительства Украины при отделении ООН и других международных организаций в Женеве. С 1998 года по 2003-й был советником посланника Посольства Украины в Странах Бенилюкса.
До 2004 года был руководителем Европейского отдела МИД Украины.
Олег Шамшур с февраля 2004 года до декабря 2005 года был заместителем министра иностранных дел, работал послом Украины в США в 2005-2010 годах. Был также по совместительству послом в Антигуа и Барбуда.
Послом Украины во Франции был назначен в октябре 2014 года президентом Порошенко.
Скандал с Danone и Пореченковым
Олег Шамшура недавно присоединился к тому, чтобы решить скандал относительно рекламной кампании Danone с Пореченковым. Он как тогдашний посол разговаривал с Генеральным секретарем компании Франции Матиасом Вишером.
Он сообщил, что компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова.
Быстрая и адекватная реакция. А вот теперь, когда аппетит уже не портят, приятного аппетита,
– написал посол Шамшур.
Подробнее Скандальная реклама с Пореченковым: Danone прекращает кампанию с актером-террористом
Что известно про нового посла Вадима Омельченко?
Вадим Омельченко с 2006 года является президентом Института Горшенина, аналитического центра, специализирующегося на социологических исследованиях.
Согласно с его биографией на сайте института, Омельченко дважды работал советником председателей Верховной рады Украины, руководил группой советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам.
После занимал должность консультанта парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
Преподавал в Институте Международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко и Дипломатической академии при МИД Украины.
Темы, которыми он занимался в институте – внутренняя политика, выборы и кампании, Донбасс, политика, СМИ, отношения Украина – ЕС.