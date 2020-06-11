Владимир Зеленский уволил Олега Шамшура с должности посла Украины во Франции и с должности постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО. На эту дипломатическую миссию он назначил Вадима Омельченко.

Соответствующие указы об увольнении и назначении обнародовали на официальном сайте Президента.

Смотрите также Алексей Неижпапа стал новым командующим ВМС Украины: что о нем известно

Кто такой Олег Шамшур и чем он запомнился

В дипломатических структурах Украины работает с 1993 года. Первый секретарь, советник Полномочного Представительства Украины при отделении ООН и других международных организаций в Женеве. С 1998 года по 2003-й был советником посланника Посольства Украины в Странах Бенилюкса.

До 2004 года был руководителем Европейского отдела МИД Украины.

Олег Шамшур с февраля 2004 года до декабря 2005 года был заместителем министра иностранных дел, работал послом Украины в США в 2005-2010 годах. Был также по совместительству послом в Антигуа и Барбуда.

Послом Украины во Франции был назначен в октябре 2014 года президентом Порошенко.

Скандал с Danone и Пореченковым

Олег Шамшура недавно присоединился к тому, чтобы решить скандал относительно рекламной кампании Danone с Пореченковым. Он как тогдашний посол разговаривал с Генеральным секретарем компании Франции Матиасом Вишером.

Он сообщил, что компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова.

Быстрая и адекватная реакция. А вот теперь, когда аппетит уже не портят, приятного аппетита,

– написал посол Шамшур.

Подробнее Скандальная реклама с Пореченковым: Danone прекращает кампанию с актером-террористом

Что известно про нового посла Вадима Омельченко?

Вадим Омельченко с 2006 года является президентом Института Горшенина, аналитического центра, специализирующегося на социологических исследованиях.

Согласно с его биографией на сайте института, Омельченко дважды работал советником председателей Верховной рады Украины, руководил группой советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам.

После занимал должность консультанта парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Преподавал в Институте Международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко и Дипломатической академии при МИД Украины.