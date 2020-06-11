Володимир Зеленський звільнив Олега Шамшура з посади посла України у Франції та з посади постійного представника України при ЮНЕСКО. На цю дипломатичну місію він призначив Вадима Омельченка.

Відповідні укази про звільнення і призначення оприлюднили на офіційному сайті Президента.

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Хто такий Олег Шамшур і чим він запам'ятався

У дипломатичних структурах України працює з 1993 року. перший секретар, радник Повноважного Представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організацій в Женеві. З 1998 року по 2003-ій був радником посланника Посольства України в Країнах Бенілюксу.

До 2004 року був керівником Європейського відділу МЗС України.

Олег Шамшур з лютого 2004 року до грудня 2005 року був заступником міністра закордонних справ, працював послом України в США у 2005–2010 роках. Був також, за сумісництвом, послом в Антигуа і Барбуда.

Послом України у Франції був призначений у жовтні 2014 року президентом Порошенком.

Скандал із Danone і Пореченковим

Олег Шамшура нещодавно долучився до того, аби вирішити скандал щодо рекламної кампанї Danone з Пореченковим. Він як тодішній посол розмовляв із Генеральним секретарем компанії Франції Матіасом Вішером.

Він повідомив, що компанія припиняє рекламну кампанію за участі Пореченкова.

Швидка й адекватна реакція. А от тепер, коли апетит уже не псують, смачного,

– написав посол Шамшур.

Детальніше Скандальна реклама з Пореченковим: Danone припиняє кампанію з актором-терористом

Що відомо про нового посла Вадима Омельченка?

Вадим Омельченко з 2006 року є президентом Інституту Горшеніна, аналітичного центру, що спеціалізується на соціологічних дослідженнях.

Згідно з його біографією на сайті інституту, Омельченко двічі працював радником голів Верховної ради України, керував групою радників віце-прем'єр-міністра України з економічних реформ.

Опісля обіймав посаду консультанта парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Викладав в Інституті Міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка і Дипломатичної академії при МЗС України.



Новий посол України у Франції / Фото gorshenin.ua Новий посол України у Франції / Фото gorshenin.ua

Теми, якими він опікувався, в інституті – внутрішня політика, вибори і кампанії, Донбас, політика, ЗМІ, відносини Україна – ЄС.