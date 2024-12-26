Его преемником может стать действующий посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Новости.
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Посла Украины в Германии Алексея Макеева досрочно уволят. Он занимал эту должность с сентября 2022 года.
Его преемником может стать действующий посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Новости.
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