Его преемником может стать действующий посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Новости.

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