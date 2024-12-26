Його наступником може стати чинний посол україни в Ізраїлі Євген Корнійчук. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Новини.
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Посла України в Німеччині Олексій Макеєва достроково звільнять. Він обіймав цю посаду з вересня 2022 року.
Його наступником може стати чинний посол україни в Ізраїлі Євген Корнійчук. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Новини.
Дивіться також Вчена рада Інституту журналістики КНУ проголосувала за звільнення професора Василенка