Його наступником може стати чинний посол україни в Ізраїлі Євген Корнійчук. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Новини.

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