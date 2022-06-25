Указы датированы 24 июня. Никаких деталей пока не раскрывают.

Заметьте Действуйте, мы поможем, – Зеленский обратился к участникам акции за евроинтеграцию Грузии

Кого уволил Зеленский

Игоря Долгова – чрезвычайного и полномочного посла Украины в Грузии;

Юрия Мушку – чрезвычайного и полномочного посла Украины в Словакии;

Сергея Бурдылякя – чрезвычайного и полномочного посла Украины в Иране;

Игоря Осташа – чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ливане;

Инну Огнивец – госпожа посла Украины в Португалии.

10 морской авиационной бригаде присвоили имя Игоря Бедзая

Президент Зеленский присвоил 10 морской авиационной бригаде имя Героя Украины Игоря Бедзая . Соответствующий указ был опубликован также 24 июня. Он вступил в силу с момента обнародования.

Присвоить 10 морской авиационной бригаде Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имени Героя Украины полковника Игоря Бедзая и в дальнейшем именовать ее – 10 морская авиационная бригада имени Героя Украины полковника Игоря Бедзая Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины

– говорится в указе.

Президент подчеркнул, что целью такого решения является увековечить память о Герое Украины полковнике Игоре Бедзае.

Зеленский выступил на фестивале Glastonbury

Украинский лидер выступил на фестивале Glastonbury, который проходит в Великобритании.

Зеленский подчеркнул, что фестиваль возобновился после двухлетнего перерыва. Президент заявил, что пандемия COVID-19 поставила на паузу жизнь миллионов людей. В то же время, она не смогла сломать человечество. Украинский народ тоже очень хотел бы наслаждаться летом 2022 года.

В то же время произошло самое страшное, потому что Россия украла мир и покой. Однако Зеленский подчеркнул, что украинцы не позволят сломать себя.

"Мы хотим остановить войну до того, как она сломает судьбы людей в других странах Европы, Африки, Азии, Латинской Америки. Все люди сейчас находятся под угрозой", – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Гластонбери – это место с самой большой концентрацией свободы. Украинский лидер попросил разделить это чувство со всеми, чья свобода сейчас под угрозой – со всеми людьми, страдающими российскими атаками.

Президент попросил поддержки. Он подчеркнул, что "время – очень дорогое, и каждый день исчисляется жизнью людей" .

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