Укази датовані 24 червня. Жодних деталей наразі не розкривають.

Зауважте Дійте, ми допоможемо, – Зеленський звернувся до учасників акції за євроінтеграцію Грузії

Кого звільнив Зеленський

Ігоря Долгова – надзвичайного і повноважного посла України в Грузії;

Юрія Мушку – надзвичайного і повноважного посла України у Словаччині;

Сергія Бурдилякя – надзвичайного і повноважного посла України в Ірані;

Ігоря Осташа – надзвичайного і повноважного посла України в Лівані;

Інну Огнівець – пані посла України у Португалії.

10 морській авіаційній бригаді присвоїли ім'я Ігоря Бедзая

Президент Зеленський присвоїв 10 морській авіаційній бригаді ім'я Героя України Ігоря Бедзая. Відповідний указ опублікували також 24 червня. Він набув чинності з моменту оприлюднення.

Присвоїти 10 морській авіаційній бригаді Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім'я Героя України полковника Ігоря Бедзая та надалі іменувати її – 10 морська авіаційна бригада імені Героя України полковника Ігоря Бедзая Військово-Морських Сил Збройних Сил України,

– мовиться в указі.

Президент наголосив, що метою такого рішення є увіковічити пам'ять про Героя України полковника Ігоря Бедзая.

Зеленський виступив на фестивалі Glastonbury

Український лідер виступив на фестивалі Glastonbury, який відбувається у Великій Британії.

Зеленський наголосив, що фестиваль відновився після дворічної перерви. Президент заявив, що пандемія COVID-19 поставила на паузу життя мільйонів людей. Водночас вона не змогла зламати людство. Український народ також дуже хотів би насолоджуватися літом 2022 року.

Водночас сталося найстрашніше, бо Росія вкрала мир та спокій. Однак Зеленський наголосив, що українці не дозволять зламати себе.

"Ми хочемо зупинити війну до того, як вона зламає долі людей в інших країнах Європи, Африки, Азії, Латинської Америки. Усі люди зараз перебувають під загрозою", – заявив президент.

Зеленський наголосив, що Гластонбері – це місце з найбільшою концентрацією свободи. Український лідер попросив розділити це почуття з усіма, чия свобода зараз під загрозою, – з усіма людьми, які потерпають від російських атак.

Президент попросив підтримки. Він наголосив, що "час – дуже дорогий, і щодня обчислюється життям людей".

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