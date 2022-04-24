Об этом говорится в указе Президента Украины №269/2022. Зеленский подписал его сегодня, 23 апреля.
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"Уволить Ляховича Андрея Ильича с должности Советника – уполномоченного Президента Украины по вопросам взаимодействия с общественными и добровольческими формированиями, которые участвуют в обеспечении национальной безопасности", – говорится в документе.
Напомним, что Зеленский назначил Ляховича на этот пост в марте 2022 года. В документе говорилось об обороне и защите государства в связи с вооруженной агрессией России против Украины.
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