Об этом говорится в указе Президента Украины №269/2022. Зеленский подписал его сегодня, 23 апреля.

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"Уволить Ляховича Андрея Ильича с должности Советника – уполномоченного Президента Украины по вопросам взаимодействия с общественными и добровольческими формированиями, которые участвуют в обеспечении национальной безопасности", – говорится в документе.

Справка. Основной задачей Советника – уполномоченного Президента Украины по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и добровольческими формированиями является налаживание эффективного взаимодействия граждан, общественных объединений, добровольческих формирований, образовавшихся для обороны Украины и добровольно защищающих государство с ВСУ, другими военными формированиями и правоохранительными органами.

Напомним, что Зеленский назначил Ляховича на этот пост в марте 2022 года. В документе говорилось об обороне и защите государства в связи с вооруженной агрессией России против Украины.

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