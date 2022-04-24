Про це мовиться в указі Президента України №269/2022. Зеленський підписав його вчора, 23 квітня.

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"Звільнити Ляховича Андрія Ілліча з посади Радника ̶ уповноваженого Президента України з питань взаємодії з громадськими та добровольчими формуваннями, які беруть участь у забезпеченні національної безпеки", – мовиться в документі.

Довідка. Основним завданням Радника – уповноваженого Президента України з питань взаємодії з громадськими об'єднаннями та добровольчими формуваннями є налагодження ефективної взаємодії громадян, громадських об'єднань, добровольчих формувань, що утворилися для оборони України та добровільно захищають державу зі ЗСУ, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Нагадаємо, що Зеленський призначив Ляховича на цю посаду в березні 2022 року. У документі мовилось про оборону та захист держави у зв'язку зі збройною агресією Росії проти України.

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