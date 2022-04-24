Про це мовиться в указі Президента України №269/2022. Зеленський підписав його вчора, 23 квітня.
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"Звільнити Ляховича Андрія Ілліча з посади Радника ̶ уповноваженого Президента України з питань взаємодії з громадськими та добровольчими формуваннями, які беруть участь у забезпеченні національної безпеки", – мовиться в документі.
Нагадаємо, що Зеленський призначив Ляховича на цю посаду в березні 2022 року. У документі мовилось про оборону та захист держави у зв'язку зі збройною агресією Росії проти України.
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