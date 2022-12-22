Зеленский уже встретился со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. По ее словам, все с нетерпением ждут речи украинского президента.

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Зеленский встретился с Пелоси

Перед выступлением в Конгрессе США Зеленский встретился с Пелоси.

Мы здесь сегодня, чтобы поздравить храброго, мужественного президента Зеленского, чтобы похвалить – не только его, но и мужественный, объединенный народ Украины за то, что он делает для защиты демократии,

– отметила спикер Палаты представителей.

Она добавила, что "весь Конгресс, демократы и республиканцы, Палата представителей и Сенат, с нетерпением ждут, чтобы услышать Зеленского".

В свою очередь глава государства отметил, что он уже второй раз в Капитолии США – предыдущий его визит был еще до полномасштабного российского вторжения.

"Что я могу сказать? Другое, другое ощущение, будто другая история, как другая жизнь. Но так или иначе в этой жизни очень важен Конгресс Соединенных Штатов, это большой друг Украины, украинского народа, действительно свободы, свободы украинцев. И я вам спасибо большое. Вы оказали нам финансовую поддержку... Очень вам спасибо", – отметил Зеленский.

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Зеленский готовится к речи в Конгрессе

Президент готовится к выступлению в Конгрессе. По информации источников CNN, он обратится к американскому народу, отметив общие ценности и непосредственно поблагодарив американцев и политиков обеих партий.

Кроме этого, глава государства наметит формулу мира, о которой он рассказал президенту США Джо Байдену, и выразит готовность провести мирный саммит этой зимой. Также он:

продолжит просить США о помощи с санкциями, оружием, финансами и правосудием, подчеркивая, что никогда не просил американские войска вступать в войну;

обсудит свой вчерашний визит в Бахмут, пытающийся захватить россияне.

"Рождественская битва там напоминает битву американских войск во время Битвы за демарш на Рождество против другой тиранической силы – нацистов. Зеленский может цитировать Рузвельта. Также есть вдохновляющий подарок из Бахмута, который он принесет Конгрессу", – сообщили источники.