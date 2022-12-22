Зеленський вже зустрівся зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі. За її словами, усі з нетерпінням чекають промови українського президента.

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Зеленський зустрівся з Пелосі

Перед виступом у Конгресі США Зеленський зустрівся з Пелосі.

Ми тут сьогодні, щоб привітати хороброго, мужнього президента Зеленського, щоб похвалити – не тільки його, а й мужній, об'єднаний народ України за те, що він робить для захисту демократії,

– зауважила спікерка Палати представників.

Вона додала, що "весь Конгрес, демократи та республіканці, Палата представників і Сенат, з нетерпінням чекають, щоб почути Зеленського.

Своєю чергою, глава держави зауважив, що він вже вдруге в Капітолії США – попередній його візит був ще до повномасштабного російського вторгнення.

"Що я можу сказати? Інше, інше відчуття, ніби інша історія, ніби інше життя. Але так чи інакше в цьому житті дуже важливим є Конгрес Сполучених Штатів, це великий друг України, українського народу, дійсно свободи, свободи українців. І я вам дуже дякую. Ви надали нам фінансову підтримку... Дуже вам дякую", – зауважив Зеленський.