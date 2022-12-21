Зеленский уже встретился с Байденом

Президент Владимир Зеленский прибыл в Белый дом. Там его встретил президент США Джо Байден.

Там у президентов запланированы переговоры, которые начнутся около 21.30 по киевскому времени. Владимира Зеленского встретил президент Джо Байден и первая леди США Джилл Байден.

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Как Байдены встретили украинского президента

Кортеж украинского президента прибыл в Белый дом, на улице Владимира Зеленского ждали Джо и Джилл Байдены. Президентские супруги поздравили украинского лидера. После обмена несколькими репликами Владимир Зеленский и семья Байденов сделали совместное фото.

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После этого Джо и Джилл Байден пригласили Владимира Зеленского в Белый дом и вошли внутрь. Там состоятся прямые переговоры президентов США и Украины. Это первая встреча лидеров с самого начала полномасштабного вторжения.