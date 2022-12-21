Зеленский уже встретился с Байденом
Президент Владимир Зеленский прибыл в Белый дом. Там его встретил президент США Джо Байден.
Там у президентов запланированы переговоры, которые начнутся около 21.30 по киевскому времени. Владимира Зеленского встретил президент Джо Байден и первая леди США Джилл Байден.
Обратите внимание Впервые за границу после вторжения: все, что известно о визите Зеленского в США
Как Байдены встретили украинского президента
Кортеж украинского президента прибыл в Белый дом, на улице Владимира Зеленского ждали Джо и Джилл Байдены. Президентские супруги поздравили украинского лидера. После обмена несколькими репликами Владимир Зеленский и семья Байденов сделали совместное фото.
Владимир Зеленский в Вашингтоне: смотрите видео
После этого Джо и Джилл Байден пригласили Владимира Зеленского в Белый дом и вошли внутрь. Там состоятся прямые переговоры президентов США и Украины. Это первая встреча лидеров с самого начала полномасштабного вторжения.