Об этом президент Зеленский рассказал на заседании Контактной группы по обороне Украины на уровне министров обороны в формате "Рамштайн". Она проходит в Брюсселе, столица Бельгии.

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Зеленский о состоянии фронта

Владимир Зеленский 11 октября прибыл в Бельгию визитом. Там запланирована встреча в формате "Рамштайн". На заседании Контактной группы президент в очередной раз подчеркнул ситуацию на поле боя и его особенности. Зеленский заявил, что врага необходимо "давить" без всяких промедлений. Нельзя давать возможность россиянам отдыхать и восстанавливать свой военный потенциал.

Очень важно, чтобы не было пауз. Необходимо понимать принципы эффективной обороны и понимать, что оборона не должна позволять противнику останавливаться и восстанавливаться, выбирать новые тактики,

– акцентировал президент.

Зеленский отмечает, что Россия потеряла инициативу, а украинцы продолжают давить на агрессора. Однако оккупанты продолжают попытки штурма украинских позиций. Несмотря на оборону и наступательные действия ВСУ, ситуация остается сложной. Однако именно Украина определяет ход войны.

Россияне не могут вести войну самостоятельно, поэтому обращаются в Иран или Северную Корею и преклоняют перед ними колено. Черноморский флот убегает от украинского оружия. Покупатели российского сбоя видят все преимущества оружия свободного отчета. России не хватает своей силы.

Президент прибыл в Бельгию