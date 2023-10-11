Об этом президент Зеленский рассказал на заседании Контактной группы по обороне Украины на уровне министров обороны в формате "Рамштайн". Она проходит в Брюсселе, столица Бельгии.
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Зеленский о состоянии фронта
Владимир Зеленский 11 октября прибыл в Бельгию визитом. Там запланирована встреча в формате "Рамштайн". На заседании Контактной группы президент в очередной раз подчеркнул ситуацию на поле боя и его особенности. Зеленский заявил, что врага необходимо "давить" без всяких промедлений. Нельзя давать возможность россиянам отдыхать и восстанавливать свой военный потенциал.
Очень важно, чтобы не было пауз. Необходимо понимать принципы эффективной обороны и понимать, что оборона не должна позволять противнику останавливаться и восстанавливаться, выбирать новые тактики,
– акцентировал президент.
Зеленский отмечает, что Россия потеряла инициативу, а украинцы продолжают давить на агрессора. Однако оккупанты продолжают попытки штурма украинских позиций. Несмотря на оборону и наступательные действия ВСУ, ситуация остается сложной. Однако именно Украина определяет ход войны.
Россияне не могут вести войну самостоятельно, поэтому обращаются в Иран или Северную Корею и преклоняют перед ними колено. Черноморский флот убегает от украинского оружия. Покупатели российского сбоя видят все преимущества оружия свободного отчета. России не хватает своей силы.
Президент прибыл в Бельгию
- Зеленский прибыл в Брюссель, где 11 октября проходит новая встреча в формате "Рамштайн" по обороне Украины, а также заседание Совета Украина-НАТО. Президент будет иметь несколько важных дипломатических встреч в Бельгии.
- Сообщается, что запланированы встречи с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом и министром обороны США Ллойдом Остином. Также Зеленский пообщается с премьер-министром Александром Де Кроо.
- Министр обороны США Ллойд Остин уже анонсировал новый пакет военной помощи размером 200 миллионов долларов. В него войдут ракеты AIM-9 Sidewinder класса "воздух – воздух" ближнего радиуса действия, боеприпасы для HIMARS, противотанковые ракеты TOW, 155-мм и 105-мм снаряды.