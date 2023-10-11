Про це президент Зеленський розповів на засіданні Контактної групи з питань оборони України на рівні міністрів оборони в форматі "Рамштайн". Вона проходить у Брюсселі, столиці Бельгії.

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Зеленський про стан фронту

Володимир Зеленський 11 жовтня прибув до Бельгії візитом. Саме там запланована зустріч в форматі "Рамштайн". На засіданні Контактної групи президент вкотре наголосив на ситуації на полі бою та її особливостях. Зеленський заявив, що ворога необхідно "давити" без жодних зволікань. Не можна давати змогу росіянам відпочивати та відновлювати свій військовий потенціал.

Дуже важливо, щоб не було пауз. Необхідно розуміти принципи ефективної оборони і розуміти, що оборона не має дозволяти противнику зупинятися та відновлюватися, обирати нові тактики,

​– акцентував президент.

Зеленський наголошує, що наразі Росія втратила ініціативу, а українці продовжують тиснути на агресора. Однак окупанти продовжують спроби штурму українських позицій. Попри оборону та наступальні дії ЗСУ, ситуація залишається складною. Однак саме Україна визначає хід війни.

Росіяни не можуть вести війну самостійно, тому звертаються до Ірану чи Північної Кореї та схиляє перед ними коліно. Чорноморський флот тікає від української зброї. Покупці російської збої бачать всі переваги "зброї вільного звіту". Росії бракує власної сили.

Президент прибув до Бельгії