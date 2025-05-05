Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на медиаконсультанта Палаты депутатов Даниэля Моравца. Именно он сделал одно из фото.

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Украинки наблюдали за встречей из соседней комнаты

Украинки работают уборщицами в чешском парламенте, где президент Зеленский встречался с парламентариями.

В перерыве между этим он заметил, как женщины наблюдали за его визитом из соседней комнаты через стекло. После этого он пригласил их сделать совместное фото.

Фотографировал их Даниэль Моравец, а также вице-спикерка Катарина Ришава.

Медиаконсультант Палаты депутатов рассказал, что украинки были так тронуты, что даже расплакались после этого.

Напомним, что во время визита президента Зеленского в Прагу Украина и Чехия договорились об открытии школы для обучения украинских пилотов на базах Чехии, чтобы обучать их управлять истребителями F-16 и L-39. Также обсудили дипломатические усилия для мира и средства давления на Россию.