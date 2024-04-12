Зеленский приехал в Черновцы: какая цель визита

Владимир Зеленский приехал в Черновцы. Там он встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев и принял участие в заседании Конгресса местных и региональных властей.

Встреча с представителями Всемирного конгресса украинцев состоялась 12 апреля на территории Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Стороны обсудили, как активизировать международную поддержку и сохранить внимание мира к Украине.

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Как прошла встреча президента со Всемирным конгрессом украинцев

Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Всемирного конгресса украинцев, которая прибыла в Черновцы из Бухареста, где проходит саммит ВКУ.

В саммите принимают участие более 200 руководителей и представителей украинских общин из 55 стран мира.

Наша встреча – это очень важный сигнал для общин наших партнеров. Это важный сигнал поддержки для украинцев, которые ежедневно защищают наше государство, а также для гражданских людей,

– сказал Президент.

Президент также отметил важность активной работы Всемирного конгресса украинцев с правительствами, парламентами и общинами иностранных государств, чтобы обеспечивать международную поддержку Украины.

При этом он отдельно отметил, что Всемирный конгресс украинцев поддерживает образовательные программы для украинских детей, подчеркнув, что это очень важно.

Я знаю, что у вас есть много образовательных и культурных программ, которые вы реализуете на разных континентах. Очень важно, чтобы наши дети, которые сейчас за рубежом, не потеряли украинскую культуру. Программы, книжки, язык – это направление также очень важно. Мы хотим потом возвращать наших детей в Украину и восстанавливать государство,

– сказал он.

Владимир Зеленский поблагодарил ВКУ и общественные организации зарубежных украинцев за поддержку нашей страны с начала полномасштабного вторжения России.

Со своей стороны президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод отметил, что главная цель сегодня – победа Украины над агрессором, и ВКУ всегда будет поддерживать свое государство на этом пути.

Мы все горды быть украинцами. А сегодня украинцы стали на первом месте как самый храбрый народ во всем мире,

– отметил Павел Грод.

Президент Украины отметил, что важно, чтобы все граждане нашей страны заботились о государстве и независимости.

Зеленский принял участие в заседании Конгресса местных и региональных властей

В Черновцах Зеленский принял участие в заседании Конгресса местных и региональных властей. Он отметил, что "надо делать все, чтобы увеличивать наши собственные возможности".

Не терять времени, укреплять Украину. В то же время максимально коммуницировать всем и на всех уровнях с нашими партнерами, в частности между общинами, чтобы внимание мира к Украине сохранялось,

– отметил он.

Владимир Зеленский акцентировал, что сейчас больше всего внимания должно быть к энергетике. Государство работает над тем, чтобы усилить противовоздушную оборону и получить необходимое энергооборудование, но четкое понимание потребностей должно быть в каждой громаде. Он призвал уже готовиться к следующему отопительному сезону.

Также президент призвал проявлять максимальное внимание в каждой общине к воинам, которые проходят лечение и реабилитацию, поддерживать их семьи, а также способствовать развитию всех оборонных производств и обеспечивать людей работой.