Зеленский в очередной раз напомнил партнерам о важности поддержать Украину в период зимы. Об этом он сказал журналистам в Европейском совете, передает 24 Канал.

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Что ждет украинцев этой зимой

Зеленский в Европейском совете напомнил о неизбежных вызовах, что ждут Украину этой зимой.

Зима приближается. И для нас зимы всегда сложные, а эта еще и опасная. Поэтому мы конечно подготовились. Мы выполнили свое домашнее задание. Но нам надо все же получить системы противовоздушной обороны,

– заявил президент.

Он добавил, что больше деталей пока сообщить не может.

Опасная зима

Каждую зиму Россия усиливает свои ракетные атаки на энергетический сектор Украины, когда потребление электроэнергии растет, пытаясь создать дефицит мощностей.

Напомним, 15 октября Зеленский провел Ставку, которая была полностью посвящена вопросам энергетики. На ней обсудили все уровни защиты энергетической инфраструктуры. Отдельное внимание уделили ПВО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко также сообщал, что Украина готовится к массированным ударам российских агрессоров во время осенне-зимнего периода.