Поэтому, свой истерический ответ она опубликовала на странице внешнеполитического ведомства России в соцсети Х (ранее твитер), информирует 24 Канал.

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Бурная реакция Захаровой на футболку Зеленского

В среду, 23 октября, Владимир Зеленский записал традиционное ежедневное обращение к украинцам.

Во время обращения к народу украинский лидер рассказал о совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем, о ситуации на фронте, Курской операции и о потребностях Сил обороны. Однако особое внимание общественности было приковано к одежде, в которой появился глава государства.

На черной футболке была бело-красная надпись "Make Russia small again", что переводится как: "Сделаем Россию снова маленькой".

Представительница МИД России Мария Захарова отреагировала на футболку, в которой записал видео Владимир Зеленский.

Маленькой, как что? СССР? Российская империя? О, я понял! Как Киевская Русь. Для этого нам нужен Киев. Ты сам это сказал, чер**в при***ок,

– написала Мария Захарова.