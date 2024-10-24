Відтак, свою істеричну відповідь вона опублікувала на сторінці зовнішньополітичного відомства Росії у соцмережі Х (раніше твітер), інформує 24 Канал.

Дивіться також Доповідь Сирського про фронт і важливі рішення для країни: Зеленський звернувся до українців

Бурхлива реакція Захарової на футболку Зеленського

У середу, 23 жовтня, Володимир Зеленський записав традиційне щоденне звернення до українців.

Під час звернення до народу український лідер розповів про нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, про ситуацію на фронті, Курську операцію та про потреби Сил оборони. Проте особлива увага громадськості була прикута до одягу, в якому з'явився глава держави.

На чорній футболці був біло-червоний напис "Make Russia small again", що перекладається як: "Зробимо Росію знову маленькою".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова відреагувала на футболку, у якій записав відео Володимир Зеленський.

Маленькою, як що? СРСР? Російська імперія? О, я зрозумів! Як Київська Русь. Для цього нам потрібен Київ. Ти сам це сказав, чор**в при***ок,

– написала Марія Захарова.