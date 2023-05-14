Сейчас отношения Украины и Германии теснее, ведь Германия четко понимает свою роль, весомость, ответственность, экономический и военный потенциал, который она получила в том числе и благодаря энергоносителям России и теперь она платит за это военной помощью. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политический эксперт, руководитель центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

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"Штайнмайер – это автор той самой злосчастной формулы, которой мы бросались друг в друга, я по-другому сказать не могу, до начала полномасштабной войны. Штайнмайер очень долго толеровал российской агрессии, подыгрывал путинскому режиму, где-то с начала 2000-х годов", – прокомментировал Клочок.

Он предположил, что на встрече возможно обсуждение создания коалиции западных истребителей для Украины.

Германия поддерживает Украину

Политический аналитик отметил, что украинские власти в течение прошлого года не решались принять президента Германии с официальным визитом. Это указывало на то, что либо Штайнмайер сменит свою позицию, либо его в Украине не будет. Позитивно то, что президент Германии изменил свое мнение.

Германия является чрезвычайно важным партнером и Украины, ведь наше государство очень долго боролось за ее приверженность, подчеркнул аналитик. Встреча двух президентов стала протокольным подтверждением того, что связи между Германией и Украиной будут только углубляться.

Более того, до этого был принят беспрецедентный пакет военной помощи Украине от Германии более чем на 10 миллиардов евро.

Эта цифра достаточно поразительна, хотя рассчитана на несколько лет. Раньше такого не было,

– добавил Клочок.

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Европа переформатируется

По словам политического аналитика, 2,7 миллиарда долларов, которые одномоментно поступили от Германии для Украины – это сопоставимая с американскими пакетами помощь. Небольшие страны обычно оказывали военную помощь в размере нескольких сотен тысяч долларов.

Теперь на европейском континенте именно Германия может взять на себя роль одного из лидеров по формированию мощного военно-оборонного союза с Украиной.

Я пока не знаю, какой он будет выглядеть, но в эту когорту лидеров могут войти Великобритания, Германия, Франция, Италия, то есть страны старой Европы, которые очень долго толеровали Россию. Вот что сейчас происходит – происходит идеологический злом,

– подчеркнул эксперт.

В этом контексте важные слова Штайнмайера, который в прошлом году в обращении к своему народу заявил, что Россия Германии не друг.

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