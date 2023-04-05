В сети появилось красноречивое видео с места событий. К слову, Анджей Дуда наградил Владимира Зеленского Орденом Белого Орла.

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На встрече президентов в Польше раздался гимн Украины

Владимир и Елена Зеленские прибыли в Варшаву 5 апреля на встречу с польским руководителем. У входа в Президентский дворец их встретили Анджей Дуда и его супруга Агата Корнгаузер-Дуда.

Об этом рассказывают польские СМИ. Отмечают также, что на встрече президентов звучал гимн Украины.

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