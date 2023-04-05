В сети появилось красноречивое видео с места событий. К слову, Анджей Дуда наградил Владимира Зеленского Орденом Белого Орла.
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На встрече президентов в Польше раздался гимн Украины
Владимир и Елена Зеленские прибыли в Варшаву 5 апреля на встречу с польским руководителем. У входа в Президентский дворец их встретили Анджей Дуда и его супруга Агата Корнгаузер-Дуда.
Об этом рассказывают польские СМИ. Отмечают также, что на встрече президентов звучал гимн Украины.
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Что следует знать о визите Владимира Зеленского в Польшу
- Владимир Зеленский уехал в Польшу 5 апреля. Вместе с женой и украинской делегацией они посетили Президентский дворец в Варшаве.
- Там у президента будут переговоры лицом к лицу с Анджеем Дудой, а затем общие – с делегациями сторон. Это первая анонсированная поездка украинского лидера со времен начала полномасштабного вторжения.
- На 18 вечера намечено совместное выступление президентов Украины и Польши, где они должны поделиться результатами переговоров. Кроме того, украинский глава государства также должен встретиться с премьером Польши, спасателями, волонтерами, представителями бизнеса и мэрами граничащих с Украиной городов.