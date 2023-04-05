У мережі з'явилося промовисте відео з місця подій. До слова, Анджей Дуда нагородив Володимира Зеленського Орденом Білого Орла.
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На зустрічі президентів у Польщі пролунав гімн України
Володимир та Олена Зеленські прибули у Варшаву 5 квітня на зустріч з польським очільником. Біля входу до Президентського палацу їх зустріли Анджей Дуда та його дружина Агата Корнгаузер-Дуда.
Про це розповідають польські ЗМІ. Зазначають також, що на зустрічі президентів лунав гімн України.
Український гімн лунає перед Президентським палацом у Варшаві: дивіться відео
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Що варто знати про візит Володимира Зеленського у Польщу
- Володимир Зеленський поїхав у Польщу 5 квітня. Разом з дружиною та українською делегацією вони завітали до Президентського палацу у Варшаві.
- Там президент матиме переговори віч-на-віч з Анджеєм Дудою, а потім спільні – з делегаціями сторін. До слова, це перша анонсована поїздка українського лідера з часів початку повномасштабного вторгнення.
- На 18 вечора запланований спільний виступ президентів України та Польщі, де вони мають поділитися результатами перемовин. Крім того, український глава держави також має зустрітися з прем'єром Польщі, рятувальниками, волонтерами, представниками бізнесу та мерами міст, що межують з Україною.