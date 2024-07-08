Премьер-министр Дональд Туск, после подписания соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Польшей и Украиной, предоставил слово Владимиру Зеленскому. Украинский президент в Варшаве рассказал о последствиях обстрелов нашего государства страной-агрессором.

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Зеленский назвал количество жертв

Президент Украины во время визита в Польшу отметил масштабы российской атаки по территории Украины 8 июля. Он отметил, что пострадали мирные города, в частности Киев, Кривой Рог, Днепр и Донецкая область.

Есть попадание также в детскую больницу Киева, в которой всегда оказывали необходимо медицинскую помощь не только украинцам, но и гражданам других стран. Россия нанесла удар по отделению в "Охматдете", где дети получали диализ.

Повреждены дома, там до сих пор продолжается разбор завалов. По состоянию на сейчас, более 100 человек ранены и 27 убитых,

– сказал Зеленский.

Во время своей речи президент Украины попросил всех присутствующих почтить память жертв российского террора минутой молчания.