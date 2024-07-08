Прем'єр-міністр Дональд Туск, після підписання угоди про співробітництво у сфері безпеки між Польщею та Україною, надав слово Володимиру Зеленському. Український президент у Варшаві розповів про наслідки обстрілів нашої держави країною-агресоркою.

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Зеленський назвав кількість жертв

Президент України під час візиту до Польщі наголосив на масштабах російської атаки по території України 8 липня. Він зазначив, що постраждали мирні міста, зокрема Київ, Кривий Ріг, Дніпро та Донеччина.

Є влучання також у дитячу лікарню Києва, у якій завжди надавали необхідно медичну допомогу не лише українцям, але й громадянам інших країн. Росія завдала удару по відділенню в "Охматдиті", де діти отримували діаліз.

Пошкоджені будинки, там досі триває розбір завалів. Станом на зараз, понад 100 людей поранено та 27 вбитих,

– сказав Зеленський.

Під час своєї промови президент України попросив всіх присутніх вшанувати пам'ять жертв російського терору хвилиною мовчання.