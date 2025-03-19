Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно о разговоре Зеленского и Трампа

По данным лица, знакомого с ситуацией, Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим активам. Об этом президент Украины сообщил Трампу во время телефонного разговора. Обе стороны согласились работать над дальнейшим прекращением огня.

К слову, сам Дональд Трамп назвал разговор с украинским лидером "очень хорошим". По словам президента США, значительная часть обсуждения была основана на его вчерашнем разговоре с Путиным, чтобы согласовать позиции России и Украины относительно их запросов и потребностей.

Трамп пообещал вскоре обнародовать полное описание обсуждаемых вопросов.

Интересно, корреспондент Sky News Дэвид Блевинс обратил внимание, что в заметке Трампа, где он описывает свой разговор с Владимиром Зеленским, нет слов, набранных большими буквами. Журналист указал, что Трамп использовал более "сдержанный тон, чем тот, к которому мы привыкли".