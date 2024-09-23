Владимир Зеленский отметил во время выступления на церемонии награждения премией The Golden Plate Award Американской академии достижений 23 сентября, что на протяжении 60 лет ею отмечают за вклад в развитие человечества, пишет 24 Канал.

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Что сказал президент на вручении премии

Владимир Зеленский заявил, что современный мир не позволяет нам проиграть ни одной битвы, когда на одной стороне – свобода, а на другом – все то, чего мы никогда не пожелали бы своим детям.

Также президент сказал, что никто, – ни в США, ни в Украине, ни в любой точке Европы, или в любой точке мира, – никто добровольно не выбирает для своих детей такие режимы, как российская, иранская или любая другая диктатура. Ведь эти режимы всегда:

построены на насилии,

развязывают войны и проливают кровь,

воруют будущее, ведь разрушают годы, оставляя десятилетия в руинах.

Президент заметил, что именно поэтому они должны проиграть.

У нас не так много времени. Следующие несколько месяцев будут решающими. В этой войне – войне России против Украины и всех вас, потому что это война России против самой свободы, – у нас мало времени, чтобы определить, каким будет ее результат. И мы должны его определить. Не Россия, не их кровавые союзники,

– заверил президент.

Он добавил, что мы должны быть быстрее, нам нужно не потерять следующие несколько месяцев в войне, чтобы не потерять следующие десятилетия.

Выступление Зеленского на вручении премии: смотрите видео

Владимир Зеленский объяснил, что представит план победы Украины:

президенту Байдену,

Конгрессу,

обоим кандидатам в президенты – Камале Харрис и Дональду Трампу,

а также всем нашим союзникам в мире.

И я считаю, что это должно быть нашим общим достижением – победа ради свободы, без всяких компромиссов за счет свободы. Просто сейчас мы все имеем силу сформировать мир, в котором будут жить наши дети и их дети,

– подытожил Зеленский.

Накануне, 22 сентября, во время вечернего обращения президент говорил также о том, что именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне.