Володимир Зеленський зауважив під час виступу на церемонії нагородження премією The Golden Plate Award Американської академії досягнень 23 вересня, що упродовж 60 років нею відзначають за внесок у розвиток людства, пише 24 Канал.

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Що сказав президент на врученні премії

Володимир Зеленський заявив, що сучасний світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці – свобода, а на іншому – усе те, чого ми ніколи не побажали б своїм дітям.

Також президент сказав, що ніхто, – ні в США, ні в Україні, ні в будь-якій точці Європи, чи в будь-якій точці світу, – ніхто добровільно не обирає для своїх дітей такі режими, як російська, іранська чи будь-яка інша диктатура. Адже ці режими завжди:

побудовані на насильстві,

розв'язують війни та проливають кров,

крадуть майбутнє, адже руйнують роки, залишаючи десятиліття в руїнах.

Президент зауважив, що саме тому вони повинні програти.

У нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними. У цій війні – війні Росії проти України й усіх вас, тому що це війна Росії проти самої свободи, – у нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат. І ми повинні його визначити. Не Росія, не їхні криваві союзники,

– запевнив президент.

Він додав, що ми маємо бути швидшими, нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття.

Виступ Зеленського на врученні премії: дивіться відео

Володимир Зеленський пояснив, що представить план перемоги України:

президенту Байдену,

Конгресу,

обом кандидатам у президенти – Камалі Гарріс і Дональду Трампу,

а також всім нашим союзникам у світі.

І я вважаю, що це має бути нашим спільним досягненням – перемога заради свободи, без жодних компромісів коштом свободи. Просто зараз ми всі маємо силу сформувати світ, у якому житимуть наші діти та їхні діти,

– підсумував Зеленський.

Напередодні, 22 вересня, під час вечірнього звернення президент говорив також про те, що саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні.